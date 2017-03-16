Постпред США при ООН: России никогда нельзя доверять

Публикации за 16.03.17

Постпред США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтону не стоит недооценивать «российскую угрозу». «Относитесь к ней (угрозе – прим. ред.) серьезно. Мы не может доверять России. Мы никогда не должны доверять России», – заявила она в интервью телеканалу NBC News.

Помимо этого, Хейли высказала слова поддержки относительно миграционного указа президента США Дональда Трампа, подчеркнув, что в нем содержится множество отличных от тех, что Трамп предлагал в ходе предвыборной кампании, мер.

Ранее суд Северной Калифорнии предъявил официальные обвинения сотрудникам ФСБ Дмитрию Докучаеву и Игорю Сущину, а также хакерам Алексею Белану и Кариму Баратову во взломе Yahoo! и незаконном доступе к 500 млн аккаунтов. Из пресс-релиза Минюста США следует, что взломав аккаунты компании, россияне использовали полученные данные для взлома почты российских и американских чиновников и журналистов.

Среди жертв атаки названы сотрудники российской компании по кибербезопасности, российский инвестиционный банк, французская транспортная компания, швейцарский оператор биткоинов и американская авиакомпания. По мнению Минюста, все они представляли интерес для ФСБ. Как отмечает РБК, обвинение суда состоит из 14 пунктов, среди которых мошенничество, экономический шпионаж и взлом компьютерных систем.

Между тем, в самих штатах не все гладко: миграционный указ Трампа вызвал разногласия в американском обществе. Так, например, федеральный судья в американском штате Гавайи Деррик Уотсон приостановил действие нового миграционного указа президента. Он опубликовал свое решение в среду, 15 марта, после того, как выслушал аргументы в связи с просьбой властей Гавайев о временном запретительном предписании касательно указа Трампа, передает Associated Press.

Власти Гавайев утверждали, что указ Трампа дискриминирует людей по признаку гражданства. По их словам, он не позволит жителям Гавайев посещать родственников в шести преимущественно мусульманских странах, подпадающих под указ. Как напоминает «Газета.ру», 10 марта сообщалось, что штат Гавайи подал судебный иск против нового миграционного указа Трампа.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 16.03.17

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