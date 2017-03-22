Песков назвал фейком «историю» об организации Фийоном встречи с Путиным

Публикации за 22.03.17

Сообщения о том, что кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон получил деньги за организацию встречи Владимира Путина с бизнесменами, напоминают очередную фальшивку. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Ранее французский сатирический еженедельник Canard Enchaine со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания некий документ сообщил, что Фийон якобы получил $50 тысяч от ливанского бизнесмена-миллиардера Фуада Махзуми за организацию встречи с Путиным на полях Петербургского международного экономического форума в 2015 году.

«Мы видели эти сообщения СМИ. Скажу честно, они напоминают очередную фальшивку, то, что мы называем «фейкньюс», – сказал Песков, добавив, что президент традиционно присутствует на ПМЭФ. Пресс-секретарь президента России также отметил, что «и на ногах и в кулуарах» Путин общался и фотографировался и продолжает это всегда делать на форуме с огромным количеством предпринимателей.

«Это совершенно не требует какого-то посредничества, и это всё проводится на ногах и на бегу», – сказал он. Как передает RT, Песков уточнил, что встречи российского лидера организуются протоколом президента и здесь тоже исключена роль каких-либо посредников.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.03.17

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