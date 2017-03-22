NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 22.03.17

Песков назвал фейком «историю» об организации Фийоном встречи с Путиным
Фото: «АиФ»

Песков назвал фейком «историю» об организации Фийоном встречи с Путиным

Сообщения о том, что кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон получил деньги за организацию встречи Владимира Путина с бизнесменами, напоминают очередную фальшивку. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Ранее французский сатирический еженедельник Canard Enchaine со ссылкой на имеющийся в распоряжении издания некий документ сообщил, что Фийон якобы получил $50 тысяч от ливанского бизнесмена-миллиардера Фуада Махзуми за организацию встречи с Путиным на полях Петербургского международного экономического форума в 2015 году.

«Мы видели эти сообщения СМИ. Скажу честно, они напоминают очередную фальшивку, то, что мы называем «фейкньюс», – сказал Песков, добавив, что президент традиционно присутствует на ПМЭФ. Пресс-секретарь президента России также отметил, что «и на ногах и в кулуарах» Путин общался и фотографировался и продолжает это всегда делать на форуме с огромным количеством предпринимателей.

«Это совершенно не требует какого-то посредничества, и это всё проводится на ногах и на бегу», – сказал он. Как передает RT, Песков уточнил, что встречи российского лидера организуются протоколом президента и здесь тоже исключена роль каких-либо посредников.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 22.03.17

Разработка сибирских ученых поможет победить голод. / Воры обчистили виллу миллиардера Михаила Прохорова в Куршевеле. / В Нью-Йорке арестовали русскую клофелинщицу. Женщину за убийство в России разыскивал Интерпол.

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
Цирк Династии Филатовых
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter