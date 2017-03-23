CNN: сотрудники Трампа совместно с РФ работали против Хилари Клинтон / Но никаких подтверждений телеканал вновь не предоставил

Публикации за 23.03.17

Американский телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники обвинил сотрудников администрации президента США Дональда Трампа в «координации с Россией» по публикации информации о Хиллари Клинтон.

«У ФБР есть информация, которая предполагает, что сотрудники президента Дональда Трампа общались с подозреваемыми российскими агентами с тем, чтобы, возможно, координироваться по распространению информации, вредящей кампании Хиллари Клинтон, сообщили CNN официальные лица США», – утверждает телеканал.

CNN заявляет, что у ФБР имеются разведданные, а также деловые документы, записи телефонных разговоров и сообщения о частных встречах. «Информация вызывает подозрения следователей контрразведки ФБР, что могла происходить координация, хотя официальные лица предупреждают, что информация не полностью убедительна, и что расследование продолжается», – отмечает телеканал.

Как и ранее в аналогичных случаях, CNN ссылается на неназванные источники и не приводит каких-либо доказательств и имен. Директор ФБР Джеймс Коми в свою очередь подтвердил, что ФБР расследует «связи Трампа с Россией» и «российское влияние» на выборы в США, но отказался предоставить подробности.

Как напоминает РИА «Новости», Россия многократно опровергала обвинения американских спецслужб в попытках повлиять на выборы в США. «Утечки» в СМИ о том, что представители предвыборного штаба Дональда Трампа постоянно общались с представителями российской разведки, в Кремле также назвали не опирающимися на факты. Опроверг их и Белый дом.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 23.03.17

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