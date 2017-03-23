Российским кораблям разрешили заходить в порты Филиппин

Публикации за 23.03.17

Президент Филиппин Родриго Дутерте разрешил военным кораблям России свободно заходить в территориальные воды страны, а также швартоваться в портах республики. Те же правила будут действовать и для китайского флота.

В ходе брифинга в Маниле глава Филиппин отметил, что кораблям ВМФ России, чтобы посетить порт страны, нужно лишь уведомить о своих намерениях местные военно-морские и внешнеполитические ведомства, передает агентство Bloomberg.

Кроме того, Дутерте отметил, что ждет покровительства от РФ и видит в российском государстве сильного союзника и защитника Филиппин.

С представителями ВМФ России президент Филиппин познакомился в начале января, тогда российский противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», а также танкер «Борис Бутома» зашли в порт Манилы для пополнения продовольствия.

Манила, Зоя Осколкова

Манила. Другие новости 23.03.17

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