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Публикации за 25.03.17

Меркель поведала об ошибках Евросоюза. «Это надо исправлять»
Фото Рейтер

Меркель поведала об ошибках Евросоюза. «Это надо исправлять»

Канцлер Германии Ангела Меркель признала, что Евросоюз в своей политике совершил ряд ошибок. По ее словам, их нужно исправить, а также завершить начатые ранее проекты.

«Мы не все сделали хорошо, что-то осталось недоделанным, но у нас есть хорошая основа», – отметила федеральный канцлер в интервью итальянской телерадиокомпании .

По словам Меркель, Брюссель допустил просчеты в миграционной и экономической политике.

«Мы не подумали о защите внешних границ, вводя свободу передвижения, – отметила она (цитата по РИА «Новости». – А когда мы создали единую валюту, мы не сделали ее способной выдерживать кризисы». Канцлер ФРГ добавила, что «мы это пытаемся исправить через создание банковского союза и механизмов стабилизации».

Рим, Светлана Петрова

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