В итальянском порту нашли чемодан с трупом россиянки (ФОТО)

Публикации за 04.04.17

В Итальянском городе Римини был обнаружен труп гражданки России. Тело молодой женщины находилось в чемодане, который нашли в порту. Следователи выясняют обстоятельства смерти 27-летней россиянки.

Чемодан обнаружили в порту еще 25 марта, но известно об этом стало только сегодня. По данным местных СМИ, женщину удалось опознать только по отпечаткам пальцев. Погибшая уже несколько лет проживала в Италии. У нее был вид на жительство, отмечает «Интерфакс».

Также установлено, что следов насильственной смерти, утопления или побоев судмедэксперты на теле погибшей не обнаружили. Причиной кончины, предполагают следователи, могло быть истощение организма из-за недостаточного питания либо болезнь.

Отдельные СМИ сообщают, что женщина страдала анорексией, из-за чего не раз попадала в больницу. В последний раз она проходила лечение всего несколько месяцев назад. Следователи опрашивают всех проживающих в Римини знакомых женщины. В особенности, ее российских друзей. Полиция выясняет, где и при каких обстоятельствах умерла россиянка. А также кто попытался скрыть факт ее смерти. В частности, лицо, которое выбросило чемодан с ее трупом в море.

Рим, Иван Гридин

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