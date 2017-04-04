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Публикации за 04.04.17

В итальянском порту нашли чемодан с трупом россиянки (ФОТО)
Фото: ilrestodelcarlino.it

В итальянском порту нашли чемодан с трупом россиянки (ФОТО)

В Итальянском городе Римини был обнаружен труп гражданки России. Тело молодой женщины находилось в чемодане, который нашли в порту. Следователи выясняют обстоятельства смерти 27-летней россиянки.

Чемодан обнаружили в порту еще 25 марта, но известно об этом стало только сегодня. По данным местных СМИ, женщину удалось опознать только по отпечаткам пальцев. Погибшая уже несколько лет проживала в Италии. У нее был вид на жительство, отмечает «Интерфакс».

Новый День: В итальянском порту нашли чемодан с трупом россиянки (ФОТО)

Также установлено, что следов насильственной смерти, утопления или побоев судмедэксперты на теле погибшей не обнаружили. Причиной кончины, предполагают следователи, могло быть истощение организма из-за недостаточного питания либо болезнь.

Отдельные СМИ сообщают, что женщина страдала анорексией, из-за чего не раз попадала в больницу. В последний раз она проходила лечение всего несколько месяцев назад. Следователи опрашивают всех проживающих в Римини знакомых женщины. В особенности, ее российских друзей. Полиция выясняет, где и при каких обстоятельствах умерла россиянка. А также кто попытался скрыть факт ее смерти. В частности, лицо, которое выбросило чемодан с ее трупом в море.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 04.04.17

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