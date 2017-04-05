Итальянские СМИ: чемодан с телом россиянки сбросила в море ее мать

Публикации за 05.04.17

Чемодан с телом россиянки, который был обнаружен в итальянском порту города Римини, выбросила в море ее мать, сообщают местные СМИ. Так, по данным газет Il Messaggero и Il Resto del Carlino, 27-летняя Екатерина Лактионова (Katerina Laktionova) страдала анорексией и скончалась от последствий этого недуга. На протяжении последних месяцев она не раз оказывалась в больнице из-за сильного истощения, на момент смерти она весила лишь 35 килограммов.

Итальянские СМИ также выяснили, что мать скончавшейся россиянки работала в Италии сиделкой. После смерти дочери она по каким-то причинам не стала обращаться в правоохранительные органы. Она хранила тело дома и только спустя неделю упаковала его в чемодан и выбросила в море. За день до того, как чемодан выловили в порту Римини 48-летняя россиянка улетела в Москву, где якобы призналась в содеянном.

Подробности драмы итальянским полицейским сообщил друг женщины, с которым она связалась из России. Он также рассказал, что из-за смерти дочери она «обезумела от горя», потому решила избавиться от тела, чтобы «стереть о ней всякое воспоминание».

Прокуратура Римини открыла расследование в связи с сокрытием тела и неоказанием помощи недееспособному человеку. Как сообщили РИА «Новости» в консульском отделе посольства России в Риме, дипмиссия направила запрос итальянским властям, чтобы подтвердить личность и гражданство погибшей.

Чемодан, где находилось полуразложившееся тело, нашли 25 марта. Как отмечает РИА «Новости». Следователи предполагали, что оно могло принадлежать немке китайского происхождения, которая пропала во время путешествия на круизном лайнере в феврале этого года.

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 05.04.17

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