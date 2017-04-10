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Публикации за 10.04.17

В Египте объявлено чрезвычайное положение после терактов в коптских церквях
Фото: Рейтер

В Египте объявлено чрезвычайное положение после терактов в коптских церквях

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца после того, как в воскресенье, 9 апреля, в результате двух терактов в коптских церквях погибли более 40 человек. Кроме того, в Египте, по словам главы государства, будет создан Высший совет по борьбе с терроризмом и экстремизмом, передает Рейтер. Ас-Сиси отметил, что борьба с терроризмом займет время и, возможно, повлечет за собой новые жертвы.

Во время первого взрыва, прогремевшего в церкви Святого Георгия в городе Танта, в 100 километрах к северу от Каира, погибли 27 верующих, пришедших на службу в христианский праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье). Еще 16 человек погибли при взрыве в Соборе Святого Марка в Александрии, среди жертв – сотрудник полиции, помешавший террористу-смертнику зайти внутрь храма, передает BBC. В церкви в Александрии в момент взрыва находился коптский патриарх Теодор Второй, он не пострадал.

По уточненным данным египетского Минздрава, всего в результате терактов погибли 46 человек, еще более 100 пострадали.

Ответственность за атаки взяла на себя запрещенная в России и многих других странах мира террористическая организация «Исламское государство».

Напомним, в декабре прошлого года в результате взрыва во время службы в коптском храме в Каире погибли 25 человек. В феврале этого года боевики ИГ заявили, что планируют новые нападения на христиан-коптов, которые составляют около 10% населения Египта.

Каир, Светлана Петрова

Каир. Другие новости 10.04.17

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