МИД РФ призвал россиян в Египте к осторожности после терактов

Публикации за 10.04.17

МИД России призвал российских граждан, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения мест массового скопления людей после терактов в коптских церквях, которые пришлись на христианский праздник Входа Господня в Иерусалим (Вербное воскресенье).

Накануне в результате действий террористов-смертников произошла серия взрывов в коптских соборах Св. Георгия в городе Танта и Св. Марка в Александрии, жертвами которых стали более 40 человек, в основном верующие, свыше 100 – получили ранения. Ответственность за эти теракты взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (запрещена в России).

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси ввел в стране режим чрезвычайного положения сроком на три месяца и объявил трехдневный траур.

МИД России призывает россиян, находящихся в Египте, проявлять осмотрительность и избегать посещения мест массового скопления людей, где сохраняется повышенная террористическая опасность.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 10.04.17

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