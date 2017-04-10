Полиция Италии задержала россиянку, выбросившую труп дочери

Публикации за 10.04.17

Итальянские правоохранители задержали для допроса россиянку Гульнару Л., которая в марте 2016 года избавилась от тела умершей дочери, выбросив его в чемодане в море. Полиция намерена установить, действовал женщина одна или у нее был сообщник, который помог ей избавиться от тела 27-летней Катерины.

История началась 25 марта в порту итальянского Римини. Рыбаки обнаружили чемодан с телом 27-летней девушки, ей оказалась уроженка Уфы Катерина. Эксперты пришли к выводу, что она скончалась от истощения. В Римини она проживала уже несколько лет вместе с матерью, которая работала сиделкой. Катерина неоднократно попадала в больницу так как страдала истощением.

Полицейские выяснили, что тело девушки в море выбросила ее мать. По словам женщины девушка умерла, и она коло недели просидела в квартире с ее телом, так как не знала, как поступить, но позже решила избавиться от трупа и уехать в родную Уфу.

Как сообщают местные СМИ, на допросе Гульнара Л. объяснила свои действия так: «Я хотела взять мою дочь со мной в Россию, но потом я подумала, что аэропорт бы проверил чемодан, поэтому я бросила его в море», передает «Рен ТВ».

Рим, Иван Гридин

Рим. Другие новости 10.04.17

МИД РФ призвал россиян в Египте к осторожности после терактов. / В шаге от войны? Запад снова объединяется против России. / В Южной Осетии новый президент. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»