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Публикации за 10.04.17

Полиция Италии задержала россиянку, выбросившую труп дочери
Фото: «Рен ТВ»

Полиция Италии задержала россиянку, выбросившую труп дочери

Итальянские правоохранители задержали для допроса россиянку Гульнару Л., которая в марте 2016 года избавилась от тела умершей дочери, выбросив его в чемодане в море. Полиция намерена установить, действовал женщина одна или у нее был сообщник, который помог ей избавиться от тела 27-летней Катерины.

История началась 25 марта в порту итальянского Римини. Рыбаки обнаружили чемодан с телом 27-летней девушки, ей оказалась уроженка Уфы Катерина. Эксперты пришли к выводу, что она скончалась от истощения. В Римини она проживала уже несколько лет вместе с матерью, которая работала сиделкой. Катерина неоднократно попадала в больницу так как страдала истощением.

Полицейские выяснили, что тело девушки в море выбросила ее мать. По словам женщины девушка умерла, и она коло недели просидела в квартире с ее телом, так как не знала, как поступить, но позже решила избавиться от трупа и уехать в родную Уфу.

Как сообщают местные СМИ, на допросе Гульнара Л. объяснила свои действия так: «Я хотела взять мою дочь со мной в Россию, но потом я подумала, что аэропорт бы проверил чемодан, поэтому я бросила его в море», передает «Рен ТВ».

Рим, Иван Гридин

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