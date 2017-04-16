Пхеньян прокомментировал «пуск» ракеты: если это и случилось, то не является удивительным

Публикации за 16.04.17

Северная Корея отреагировала на сообщения СМИ, согласно которым Пхеньян провел испытания баллистической ракеты. Как подчеркнул МИД КНДР, об этом пуске не было объявлено официально, но даже если это произошло – то является нормальным процессом, в котором нет ничего удивительного.

Заместитель первого департамента Европы МИД КНДР Ким Ён Хо комментируя заявление объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи о неудачном пуске баллистической ракеты КНДР в уезде Синпхо провинции Хамгён-Намдо, отметил, что высший руководитель Северной Кореи товарищ Ким Чен Ын в своей новогодней речи указал, что подготовка испытательных запусков баллистических ракет уже на совершенном этапе, передает РИА «Новости».

«Мы неоднократно объявляли, что в любое время, когда решит наш руководитель Ким Чен Ын, тогда можно будет принять такие меры. Меры для повышения ядерных вооруженных сил являются самооборонными мерами нашей страны и усилиями для обеспечения мира и безопасности на Корейском полуострове. Это законные права суверенного государства», – заявил Ким Ён Хо.

«Был вопрос, что мы на днях провели пуск ракеты, но официально об этом не объявлено. Если даже и произвели (это является) нормальным процессом в ходе того, чтобы повысить способность ядерных сдерживающих сил нашей страны и тут ничего удивительного нет. Не всегда такие вещи публикуются в прессе», – заявил представитель МИД КНДР.

Пхеньян, Анастасия Смирнова

Пхеньян. Другие новости 16.04.17

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