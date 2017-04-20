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Публикации за 20.04.17

Для марихуанщиков в США открыли церковь конопли

Для марихуанщиков в США открыли церковь конопли

В американском Денвере (штат Колорадо) открылась Международная церковь конопли. Организация расположилась в здании, ранее принадлежавшем лютеранскому приходу. Приверженцы культа называют коноплю «священным цветком», полагая, что употребление марихуаны помогает понять смысл жизни и найти себя.

В планы адептов церкви входят ритуальное курение марихуаны, кинопросмотры и проведение встреч с художниками, музыкантами и другими творческими людьми, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на американское издание Huffington Post.

Стоит отметить, что в штате Колорадо разрешено хранение и употребление каннабиса, однако местный закон запрещает принимать наркотик в общественных местах. В связи с этим на мероприятия церкви конопли будут пускать только по приглашениям. Организация не намерена торговать марихуаной или принадлежностями для ее употребления, заверил ее представитель.

Денвер, Светлана Петрова

Денвер. Другие новости 20.04.17

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