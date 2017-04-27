Парижская полиция разогнала газом демонстрацию школьников (ФОТО)

Публикации за 27.04.17

В Париже школьники и лицеисты вышли на несогласованное шествие против обоих кандидатов в президенты Франции. В итоге полиция, сопровождавшая демонстрантов, применила в отношении толпы спецсредства, чтобы усмирить дебоширов.

Это было сделано в ответ на полетевшие в полицию бутылки и мусор. В ответ стражи порядка применили в отношении демонстрантов слезоточивый газ. Ранее появились сообщения, что по меньшей мере несколько сотен школьников вышли в Париже на марш против обоих кандидатов в президенты Франции – экс-министра Эммануэля Макрона и лидера партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен.

Как напоминает РИА «Новости», протесты учащихся начались в Париже утром 27 апреля, школьники полностью или частично заблокировали несколько учебных заведений. После этого молодежь стала стягиваться на площадь Республики. Собравшаяся толпа двинулась в сторону площади Бастилии. В итоге отдельные участники шествия били витрины магазинов и поджигали дымовые шашки.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. По итогам первого тура лидер движения «Вперед», экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен – 21,3%. Они вышли во второй тур, голосование по которому состоится 7 мая.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 27.04.17

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