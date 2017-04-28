Трамп с помощью Китая «изолировал» Россию в ООН / Белый дом составил список заслуг президента за 100 дней

Публикации за 28.04.17

Президенту США Дональду Трампу занесли в список заслуг за первые 100 дней у власти дальнейшую «изоляцию» России в ООН. Список с перечислением достижений американского лидера был подготовлен администрацией Белого дома.

«Президент Трамп противостоял странам, которые угрожали нашей национальной безопасности после многих лет неудачной дипломатии», – говорится в документе. «Изоляции» России Трамп добился «путем успешного дипломатии с главой Китая Си Цзиньпинем», отметили в Белом Доме.

Также к заслугам Трампа чиновники Белого дома отнесли восстановление и расширение возможностей вооруженных сил США, резкое сокращение нелегальной иммиграции, а также введение санкций против Сирии и Ирака, передает «Интерфакс».

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 27.04.17

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