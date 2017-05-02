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Публикации за 02.05.17

ЕСПЧ присудил 95 тыс. евро троим россиянам за пытки в полиции
Фото: официальный сайт ЕСПЧ

ЕСПЧ присудил 95 тыс. евро троим россиянам за пытки в полиции

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге присудил российским гражданам Александру Олисову, Никите Данишкину и Юрию Зонтову компенсацию в 95 тыс. евро за пытки при задержании сотрудниками правоохранительных органов. Об этом на сайте суда. Судьи пришли к выводу, что власти России нарушили в отношении каждого из заявителей статью 3 Конвенции по правам человека, запрещающую пытки.

Все истцы обратились в суд в период с 2009 по 2014 год. Согласно вердикту суда, российские власти должны также оплатить 3200 евро судебных издержек, передают «Ведомости».

В своих жалобах россияне указали, что правоохранители применили к ним насилие при задержании по подозрению в совершении уголовных преступлений: их били дубинкой и кулаками, пинали, душили, связывали, поднимали и бросали. Отмечается, что власти отказались проводить расследование по их жалобам.

Москва, Ольга Панфилова

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