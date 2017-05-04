Белый дом не стал всецело соглашаться с мнением ФБР о России / Заявление главы спецслужбы вновь было голословным

Публикации за 04.05.17

В Белом доме прокомментировали заявления главы ФБР Джеймса Коми, который заявил, что Москва продолжает вмешиваться в американские политические процессы, а Россия – «самая большая угрозой среди всех стран на Земле».

Он полагает, что Россия может вновь прибегнуть хакерским атакам, чтобы воздействовать на выборы «потому что по президентским выборам 2016 года они поняли, что это работает». Впрочем, отмечают наблюдатели, данные обвинения в очередной раз были бездоказательными. По словам Коми, для России «не является необычной практика шантажа политиков». При этом прямое влияние Москвы на подсчет голосов он категорически исключил.

На это официальный представитель администрации США Шон Спайсер заявил, что «это мнение ФБР» и он не знает, какие доказательства стоят за такими заявлениями. Между тем, Спайсер добавил, что президент Дональд Трамп доверяет информации, которую предоставляет ФБР и ЦРУ.

Как отмечает РИА «Новости», сейчас все внимание руководства США приковано к Корейскому полуострову. По мнению Дональда Трампа, главная угроза исходит от КНДР, которая с большой вероятностью имеет ядерное оружие.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 03.05.17

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