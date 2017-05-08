Парижане устроили дебош в протест итогам выборов (ФОТО, ВИДЕО) / Но большинство видит президентом Макрона

Публикации за 08.05.17

В восточных районах Парижа произошли массовые волнения. Полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ. Протестующие недовольны итогами президентских выборов, в ходе которых, по предварительным данным, победил (при подсчете 99,99% голосов) основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон.

По данным западных СМИ, протестное шествие началось у площади Республики. Затем демонстранты выдвинулись в сторону бульвара Бомарше. На пути протестующих встретили кордоны правоохранительных органов.

Дебоширы из числа протестующих бросили в сторону полицейских петарду, после чего стражи порядка отсекли от основного шествия его авангард, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что на востоке Парижа в районе Менильмонтант полицейские также распылили слезоточивый газ в направлении протестующих.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 08.05.17

Корейцы создали беспохмельную газированную водку. / ВВС США вернули на Землю секретный шаттл (ФОТО). Он пробыл на орбите два года. / Лавров: натовцы обиделись из-за Украины. А страны ЕС несут убытки от санкционной войны. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»