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Парижане устроили дебош в протест итогам выборов (ФОТО, ВИДЕО) / Но большинство видит президентом Макрона

Парижане устроили дебош в протест итогам выборов (ФОТО, ВИДЕО) Но большинство видит президентом Макрона

В восточных районах Парижа произошли массовые волнения. Полицейские были вынуждены применить слезоточивый газ. Протестующие недовольны итогами президентских выборов, в ходе которых, по предварительным данным, победил (при подсчете 99,99% голосов) основатель движения «Вперед» Эммануэль Макрон.

По данным западных СМИ, протестное шествие началось у площади Республики. Затем демонстранты выдвинулись в сторону бульвара Бомарше. На пути протестующих встретили кордоны правоохранительных органов.

Дебоширы из числа протестующих бросили в сторону полицейских петарду, после чего стражи порядка отсекли от основного шествия его авангард, передает РИА «Новости». Ранее сообщалось, что на востоке Парижа в районе Менильмонтант полицейские также распылили слезоточивый газ в направлении протестующих.

Париж, Иван Гридин

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