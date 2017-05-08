Новым президентом Франции станет Эммануэль Макрон / Подсчитано 99,99% бюллетеней

Публикации за 08.05.17

Во Франции завершился подсчет бюллетеней на выборах президента страны. После подсчета 35,4 млн (99,99%) бюллетеней выяснилось, что в поддержку основателя движения «Вперед» Эммануэля Макрона выступили 20,7 млн (66,06%) граждан, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министерство внутренних дел Франции.

Кандидат от партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен получила 10,6 млн (33,94%) голосов. Второй тур президентских выборов состоялся во Франции в воскресенье, 7 мая. Как ожидается, Конституционный совет страны утвердит окончательные результаты голосования в середине недели.

Отметим, что по мнению отца Марин Ле Пен экс-лидера и основателя «Национального фронта» Жана-Мари Ле Пена, она проиграла выборы из-за категоричной позиции по евро и отношениям с Европейским союзом.

«Я считаю, что кампания мадам Ле Пен провалилась из-за ее отношения к проблемам евро, Европы и пенсий. Мы должны говорить с Францией о реальных проблемах: демографических изменениях, вопросах массовой иммиграции», – пояснил политик.

Впрочем, он также возложил вину в поражении на вице-председателя «Нацфронта» Флориана Филиппо, правда, пояснять этот выпад он не стал.

Париж, Иван Гридин

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