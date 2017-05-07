Бельгийские СМИ снова прочат победу Макрона

Публикации за 07.05.17

Кандидат от движения «Вперед!» Эмманюэль Макрон придет к финишу президентской гонки во Франции, сильно опережая лидера «Национального фронта» Марин Ле Пен, пишет бельгийская газета Le Soir.

«Согласно трем различным институтам, Эмманюэль Макрон придет значительно впереди по итогам президентских выборов с результатом выше 60%. При этом число «холостых» голосов (незаполненных бюллетеней) будет значительным», – сообщило издание, передает «Интерфакс».

В отличие от Франции, в Бельгии допускается публикация результатов экзит-полов до официального объявления итогов выборов.

Издание уточняет, что это результаты опросов, сделанных в воскресенье. Оценки на основании первых подсчетов голосов не будут предоставлены раньше 19:00 местного времени (20:00 мск), в час первых закрытий бюро.

Телеканал RTBF сообщил данные прогноза, обещающие Макрону от 62% до 64% голосов.

Стоит отметить, что накануне подведения итогов голосования в первом туре бельгийские СМИ также сообщали о предполагаемой победе Макрона, что затем подтвердилось официально. Тогда аналитики говорили о сговоре европейских и французских элит. Ситуация, похоже, повторяется.

Брюссель, Анастасия Смирнова

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