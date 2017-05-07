WikiLeaks нашел российский след в кибератаках на штаб Макрона

Публикации за 07.05.17

Скандально известный портал WikiLeaks опубликовал данные, которые могут свидетельствовать о российском следе в кибератаках на штаб кандидата в президенты Франции Эмманюэля Макрона. Сообщается, что в метаданных украденных писем девять раз встречается фамилия человека, который якобы работает в фирме, которая может быть связана с Федеральной службой безопасности России.

По данным WikiLeaks, в обнаруженных записях девять раз упоминается некий Георгий Петрович Рошка , который якобы является сотрудником российской компании «Эврика». В следующем твите WikiLeaks приводит ссылку на статью, в которой говорится о связи этой фирмы с ФСБ России.

WikiLeaks опубликовал ссылку на взломанный архив переписки штаба Макрона 5 мая. По ссылке можно было скачать нескольких сотен тысяч электронных писем, фото и приложений, датированных до 24 апреля 2017 года. Размер массива около 9 ГБ. В штабе Макрона признали факт утечки, уточняет РБК.

Генеральный секретарь партии «Вперед!» Ришар Ферран заявил, что Макрон стал мишенью российских СМИ и кибератак с территории России с целью помочь своим «пророссийским кандидатам». Комиссия по контролю за предвыборными кампаниями президентских выборов Франции рекомендовала национальным СМИ отказаться от публикации информации, содержащейся в утечке.

По данным зарубежных СМИ, кибератаки проводились с декабря 2016 года, при этом было зафиксировано как минимум 160 попыток харекского взлома. Впервые штаб Макрона обвинил в этом Россию еще в середине февраля. Тогда же Кремль отверг обвинения во вмешательстве в процесс выборов во Франции и назвал такие предположения «абсурдом».

Сегодня во Франции проходит второй тур голосования на выборах президента страны. Макрону противостоит лидер «Национального фронта» Марин Ле Пен.

Москва, Анастасия Смирнова

Москва. Другие новости 06.05.17

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