NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 10.05.17

Трамп обезглавил ФБР и навлек гнев демократов и Сноудена / Судьба дела о «русском следе» в выборах президента США под вопросом
Джеймс Коми, фото: официальный сайт ФБР (www.fbi.gov)

Трамп обезглавил ФБР и навлек гнев демократов и Сноудена Судьба дела о «русском следе» в выборах президента США под вопросом

Президент США Дональд Трамп уволил директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми. По мнению главы государства, Коми «не может эффективно руководить бюро». Сенаторы-демократы в американском конгрессе считают, что отставка директора ФБР может осложнить расследование дела о «российском вмешательстве» в ход президентских выборов, которое и без того продвигается с трудом.

Джеймс Коми вступил в должность главы ФБР в 2013 году, основную ошибку он совершил в июле 2016, когда без разрешения руководства Министерства юстиции США, в чью структуру входит бюро, закрыл дело в отношении Хиллари Клинтон, которая использовала свою личную почту для служебной переписки, в результате чего было обнародовано более 50 тысяч писем, содержащих секретные сведения. Глава ФБР тогда заявил, что «ни один разумно мыслящий прокурор не займется этим делом», поскольку в нем отсутствует «намерение совершить преступление», передает РИА «Новости».

Свое решение об отставке Коми Дональд Трамп основывал на выводах генерального прокурора США Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна. В частности, Розенстайн в меморандуме, распространенном Белым домом, отметил, что Коми должен был сообщить о завершении расследования, прежде чем заявлять об этом на пресс-конференции. Сешнс в письме подчеркнул, что «руководству ФБР нужен свежий старт»: «Директором ФБР должен быть человек, который верно следует правилам и принципам Министерства юстиции».

Сам Коми поначалу не поверил сообщениям о своей отставке. Во время речи перед сотрудниками отделения ФБР в Лос-Анджелесе глава ведомства, увидев бегущую строку со срочной новостью, посчитал это «довольно удачным розыгрышем», пишет The New York Times. Ему пришлось прервать выступление и уйти в кабинет, где ему сообщили об увольнении.

В конгрессе США новость об отставке Коми вызвала недовольство среди сенаторов от Демократической партии, которые потребовали от Министерства юстиции и ФБР обеспечить продолжение расследования о «вмешательстве России» в президентские выборы. Конгрессмены заявили, что отстранение Коми может осложнить расследование, которое «и так идет трудно», пишет агентство Associated Press.

В Белом доме поспешили успокоить сенаторов-демократов. Решение об отставке директора ФБР никак не связано с Россией и предвыборной кампанией, заявила советник президента Келлин Конуэй.

Примечательно, что против увольнения Коми выступил и экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, который сейчас скрывается от американского правосудия в России. «Этот директор ФБР на протяжении многих лет пытался посадить меня в тюрьму из-за моей политической деятельности. Если я могу выступить против его отставки, то и вы можете», – написал Сноуден в своем микроблоге.

Временно исполняющим обязанности директора ФБР назначен Эндрю Маккейб, ранее занимавший пост замглавы ведомства.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 10.05.17

Орешкин: позиция ЕБРР по России – дискриминация. Министр считает, что решение политизировано. / В Южной Корее назвали имя нового президента. Он больше подходит Москве, чем Вашингтону. / Минобороны проверит достоверность видео казни «российского разведчика». «Если это случилось, то мало не покажется никому».

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter