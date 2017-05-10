Трамп обезглавил ФБР и навлек гнев демократов и Сноудена / Судьба дела о «русском следе» в выборах президента США под вопросом

Публикации за 10.05.17

Президент США Дональд Трамп уволил директора Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми. По мнению главы государства, Коми «не может эффективно руководить бюро». Сенаторы-демократы в американском конгрессе считают, что отставка директора ФБР может осложнить расследование дела о «российском вмешательстве» в ход президентских выборов, которое и без того продвигается с трудом.

Джеймс Коми вступил в должность главы ФБР в 2013 году, основную ошибку он совершил в июле 2016, когда без разрешения руководства Министерства юстиции США, в чью структуру входит бюро, закрыл дело в отношении Хиллари Клинтон, которая использовала свою личную почту для служебной переписки, в результате чего было обнародовано более 50 тысяч писем, содержащих секретные сведения. Глава ФБР тогда заявил, что «ни один разумно мыслящий прокурор не займется этим делом», поскольку в нем отсутствует «намерение совершить преступление», передает РИА «Новости».

Свое решение об отставке Коми Дональд Трамп основывал на выводах генерального прокурора США Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна. В частности, Розенстайн в меморандуме, распространенном Белым домом, отметил, что Коми должен был сообщить о завершении расследования, прежде чем заявлять об этом на пресс-конференции. Сешнс в письме подчеркнул, что «руководству ФБР нужен свежий старт»: «Директором ФБР должен быть человек, который верно следует правилам и принципам Министерства юстиции».

Сам Коми поначалу не поверил сообщениям о своей отставке. Во время речи перед сотрудниками отделения ФБР в Лос-Анджелесе глава ведомства, увидев бегущую строку со срочной новостью, посчитал это «довольно удачным розыгрышем», пишет The New York Times. Ему пришлось прервать выступление и уйти в кабинет, где ему сообщили об увольнении.

В конгрессе США новость об отставке Коми вызвала недовольство среди сенаторов от Демократической партии, которые потребовали от Министерства юстиции и ФБР обеспечить продолжение расследования о «вмешательстве России» в президентские выборы. Конгрессмены заявили, что отстранение Коми может осложнить расследование, которое «и так идет трудно», пишет агентство Associated Press.

В Белом доме поспешили успокоить сенаторов-демократов. Решение об отставке директора ФБР никак не связано с Россией и предвыборной кампанией, заявила советник президента Келлин Конуэй.

Примечательно, что против увольнения Коми выступил и экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден, который сейчас скрывается от американского правосудия в России. «Этот директор ФБР на протяжении многих лет пытался посадить меня в тюрьму из-за моей политической деятельности. Если я могу выступить против его отставки, то и вы можете», – написал Сноуден в своем микроблоге.

Временно исполняющим обязанности директора ФБР назначен Эндрю Маккейб, ранее занимавший пост замглавы ведомства.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 10.05.17

Орешкин: позиция ЕБРР по России – дискриминация. Министр считает, что решение политизировано. / В Южной Корее назвали имя нового президента. Он больше подходит Москве, чем Вашингтону. / Минобороны проверит достоверность видео казни «российского разведчика». «Если это случилось, то мало не покажется никому». Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»