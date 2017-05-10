Додон: вступление в НАТО не приемлемо для Молдавии / А объединение с Приднестровьем – один из приоритетов

Публикации за 10.05.17

Вступление в НАТО категорически неприемлемо для Молдавии. Такое заявление сделал президент страны Игорь Додон в ходе встречи на со председателем Госдумы РФ Вячеславом Володиным.

«Я всем нашим внешним партнерам всегда говорил, есть три-четыре вещи, которые я никогда не могу позволить, чтобы они были предметом для переговоров. Это наша государственность, сохранение Молдовы, не объединение с какими-то странами. Второе, это наш нейтралитет, НАТО – категорически неприемлемо. Третий принципиальный момент – это наше православие. Ценности европейские, которые пытаются нам разными путями навязать, нам это не нужно. И четвертое, это наше стратегическое партнерство с нашими друзьями из России», – подчеркнул глава Молдавии.

Ранее Додон подтвердил готовность подписать соглашение с НАТО о нейтралитете Молдавии, напоминает РИА «Новости». По данным соцопросов, большинство граждан республики выступают против вступления в альянс.

Кроме того, глава Молдавии заявил о готовности к конструктивному взаимодействию с руководством непризнанной Приднестровской Молдавской республики. «Я лично настроен очень конструктивно к руководству региона, у нас уже были две встречи с руководителем приднестровского региона. Я надеюсь, в ближайшее время будут и другие. Мы должны объединять страну, я думаю что это все понимают. Понимают, что это непросто, там уже другое поколение, мы все это понимаем. Но шаг за шагом будем решать те проблемы, которые есть между жителями на левом и на правом берегу (Днестра – прим. ред.), чтобы сблизились позиции, и в нужный момент, когда все будут готовы, принять решение по политическому урегулированию», – подчеркнул Додон.

Напомним, 60% жителей Приднестровья, большая часть которых русские и украинцы, добиваются выхода из состава Молдавии еще до распада СССР. Это вызвано опасениями, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

Кишинев, Иван Гридин

Кишинев. Другие новости 10.05.17

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