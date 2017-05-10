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Публикации за 10.05.17

В Венесуэле оппозиция готовится закидать полицию фекалиями
Фото: REUTERS/Christian Veron

В Венесуэле оппозиция готовится закидать полицию фекалиями

Оппозиционные силы Венесуэлы готовятся к новым демонстрациям, в ходе которых намерены использовать против правоохранителей экскременты.

В преддверии акции протеста, оппозиционеры опубликовали в социальных сетях фотографии с призывом присоединиться к маршу, передает Reuters. «У них есть [слезоточивый] газ, а у нас – экскременты», – говорится в сообщении.

На снимках представлены пластиковые контейнеры, заполненные фекалиями. Надписи на баночках гласят: «За будущее», «За свободу Венесуэлы», «За наших детей», «За политических заключенных».

Тем временем, представитель телеканала, поддерживающего власти Венесуэлы и президента Николаса Мадуро, отметил, что использование фекалий оппозицией – это «не только акт отчаяния, но и безумия».

Идею не поддержали и некоторые оппозиционеры, которые опасаются вспышки заболеваний в стране, где санитарно-эпидемиологическая ситуация и так оставляет желать лучшего.

Массовые акции протеста проходят в Венесуэле с начала апреля, после того как Верховный суд ограничил полномочия парламента страны. По последним данным, в ходе беспорядков погибли 35 человек.

Каракас, Зоя Осколкова

Каракас. Другие новости 10.05.17

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