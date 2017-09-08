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Мадуро избавится от доллара, который «душит» Венесуэлу

Мадуро избавится от доллара, который «душит» Венесуэлу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро намерен создать новую платежную систему, а также альтернативную доллару США валюту. Заявление главы государства прозвучало после того, Вашингтон ввел ограничения в отношении долговых обязательств Венесуэлы.

«Объявляю, что Венесуэла собирается ввести новую международную платежную систему и создать валютную корзину для освобождения от доллара и вместе с такими свободно конвертируемыми валютами, как юань, иена, рупии, международными валютами, освободиться от тисков доллара, валюты, которая душит нашу страну», – цитирует агентство EFE венесуэльского лидера.

25 августа президент США Дональд Трамп ввел санкции в отношении долговых обязательства и ценных бумаг, выпущенных правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией. Кроме того, Вашингтон запретил сделки с долговыми облигациями, которыми владеет венесуэльский госсектор.

В США не признают созыв Национального учредительного собрания Венесуэлы, которое объявило о принятии на себя полномочий Национальной ассамблеи – парламента страны. Ранее американский лидер не исключил военных мер в решении проблем Венесуэлы.

Каракас, Служба информации РИА «Новый День»

Каракас. Другие новости 08.09.17

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