В Венесуэле противники режима с вертолета атаковали Верховный суд и МВД

В Каракасе здание Верховного суда и Министерства внутренних дел были атакованы с вертолета. По словам президента Венесуэлы Николаса Мадуро, террористы могут быть связаны с ЦРУ США, а главный подозреваемый находится под следствием.

Сначала злоумышленники скинули с вертолета несколько гранат на здание Верховного суда, передает ВВС. Однако атака не удалась, так как гранаты не взорвались. Мадуро уточнил, что во время нападения в здании проходило мероприятие, в случае успеха атака могла привести к десяткам жертв. Затем террористы с вертолета сделали около 15 выстрелов по Министерству внутренних дел.

По предварительным данным, нападение организовал человек по имени Оскар Перес, он опубликовал в социальных сетях сообщения, в которых взял вину за атаки на себя и призвал свергнуть Мадуро.

В настоящее время спецслужбы Венесуэлы ведут поиск террористов. Известно, что Перес проходил специальную военную подготовку и имеет опыт службы в силовых подразделениях.

Напомним, масштабные антиправительственные выступления проходят в Венесуэле с начала апреля. Жертвами столкновения стали на менее 75 человек. Ранее президент страны заявил, что будет защищать свою власть с оружием в руках, если это потребуется.

Каракас, Зоя Осколкова

Каракас. Другие новости 28.06.17

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