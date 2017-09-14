СМИ: Венесуэла отказалась от доллара США при расчетах за нефть

Власти Венесуэлы запретили нефтяным трейдерам вести расчеты с покупателями в долларах США. Такое решение было принято на фоне введенных Вашингтоном санкций и заявлений президента Николаса Мадуро об освобождении международной платежной системы от американской валюты.

Государственная нефтяная компания PDVSA Венесуэлы сообщила экспортерам о необходимости открытия счетов в евро, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. Официального уведомления об отказе от расчетов в долларах не выходило, однако все действия венесуэльских властей указывали, что такое может произойти.

8 сентября президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил, что намерен создать новую платежную систему, а также альтернативную доллару США валюту. Заявление главы государства прозвучало после того, как Вашингтон ввел санкции в отношении долговых обязательства и ценных бумаг, выпущенных правительством Венесуэлы и государственной нефтяной компанией. Кроме того, США запретили сделки с долговыми облигациями, которыми владеет венесуэльский госсектор.

Ограничительные меры привели к тому, что международные банки отказываются работать с Каракасом. PDVSA обратилось к российскому Газпромбанку и китайскому CITIC для обработки нефтяных платежей.

Каракас, служба информации РИА «Новый День»

Каракас. Другие новости 14.09.17

Напуганные российско-белорусскими учениями США перебросили два Б-52 в Европу. / Скончалась старейшая панда в мире. Басы было 37 лет. / Президентский вертолет убил начальника аэропорта в Таджикистане. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»