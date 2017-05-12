Порошенко: «безвиз» с ЕС – «развод с Российской империей» / Европа опасается толп украинских гастарбайтеров

Публикации за 12.05.17

Украина, получив безвизовый режим с Европейским союзом (ЕС), окончательно «оформила свой развод с Российской империей», заявил украинский президент Петр Порошенко в интервью телеканалу «1+1». «Я бы сказал, что сегодня Украина окончательно оформила свой развод с Российской империей, и именно так по-философски мы должны это воспринимать», – приводит РИА «Новости» слова украинского лидера.

По его мнению, безвизовый режим с ЕС «возвращает Украину на историческое место в составе европейских стран».

Как писал Новый День», на прошлой неделе ЕС одобрил безвизовый режим для украинцев, которые прибывают в страны Союза с туристической целью, но не более чем на 90 дней. Документ должны подписать президенты Европарламента и Совета ЕС 17 мая. После подписания документ будет обнародован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней. При этом Украине пригрозили, что в случае, если миграционная безопасность европейских стран будет нарушена, то действие безвизового режима прекратят.

Напомним, переговоры с Брюсселем о «безвизе» Киев начал в 2008 году. Европейский «безвиз» в том числе был одним из требований Майдана-2014, итогом которого стал госпереворот на Украине.

В 2015 году Еврокомиссия заявила, что Украина выполнила все пункты плана подготовки к «безвизу». Впрочем, эксперты ранее неоднократно отмечали, что украинцы и европейцы в рассуждениях о «безвизе» говорят о совершенно разных вещах. Граждане Украины мечтают о рабочем безвизовом режиме, который позволит им без проблем уезжать на заработки в Европу, а европейцы имеют в виду исключительно туристический безвизовый режим, поскольку толпы украинских гастарбайтеров в странах ЕС никому не нужны.

Киев, Иван Гридин

Киев. Другие новости 12.05.17

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