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Публикации за 11.05.17

Все-таки утвердили, но надолго ли: Украина получила «безвиз»

Все-таки утвердили, но надолго ли: Украина получила «безвиз»

Совет Европейского союза утвердил безвизовый режим для Украины.

Как передает корреспондент РИА , сегодня ЕС одобрил режим «безвиз» для украинцев, которые прибывают в страны Союза с туристической целью, но не более чем на 90 дней. Документ должны подписать президенты Европарламента и Совета ЕС 17 мая. После подписания документ будет обнародован в Официальном журнале ЕС и вступит в силу через 20 дней. При этом Украине пригрозили, что в случае, если миграционная безопасность европейских стран будет нарушена, то действие безвизового режима прекратят.

Напомним, переговоры с Брюсселем о «безвизе» Киев начал в 2008 году. Европейский «безвиз» в том числе был одним из требований Майдана-2014, итогом которого стал госпереворот на Украине.

В 2015 году Еврокомиссия заявила, что Украина выполнила все пункты плана подготовки к «безвизу». Впрочем, эксперты ранее неоднократно отмечали, что украинцы и европейцы в рассуждениях о «безвизе» говорят о совершенно разных вещах. Граждане Украины мечтают о рабочем «безвизе», который позволит им без проблем уезжать на заработки в Европу, а европейцы имеют в виду исключительно туристический безвизовый режим, поскольку толпы украинских гастарбайтеров в странах ЕС никому не нужны.

Киев, Анастасия Зук

Киев. Другие новости 11.05.17

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