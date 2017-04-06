Европарламент одобрил вожделенный «безвиз» для Украины / Только туристический

Публикации за 06.04.17

Депутаты Европарламента сегодня на пленарной сессии одобрили закон о безвизовом въезде на территорию ЕС для граждан Украины. Правда, только для краткосрочного пребывания: на 90 дней с туристической или профессиональной целью. Рабочий «безвиз» украинским гастарбайтерам Евросоюз ожидаемо не предоставил.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», президент Украины Петр Порошенко в своем фейсбуке уже поздравил украинцев с «победой», написав радостное «Yes!». Скорее всего, «безвиз» вступит в силу в начале июня.

Решение Европарламента предстоит подтвердить комитету постоянных представителей стран ЕС (COREPER) с последующим утверждением Советом ЕС. После этой процедур закон должны утвердить спикер Европарламента и представитель председательствующей сейчас в ЕС Мальты. Затем документ будет опубликован в официальном журнале ЕС и через 20 дней после этого – вступит в силу.

Переговоры с Брюсселем о «безвизе» Киев начал в 2008 году. Европейский «безвиз» в том числе был одним из требований Майдана-2014, итогом которого стал госпереворот на Украине. В 2015 году Еврокомиссия заявила, что Украина выполнила все пункты плана подготовки к «безвизу».

Впрочем, эксперты ранее неоднократно отмечали, что украинцы и европейцы в рассуждениях о «безвизе» говорят о совершенно разных вещах. Граждане Украины мечтают о рабочем «безвизе», который позволит им без проблем уезжать на заработки в Европу, а европейцы имеют в виду исключительно туристический безвизовый режим, поскольку толпы украинских гастарбайтеров в странах ЕС никому не нужны.

Как отмечает «Интерфакс», перед принятием нового закона структуры Евросоюза модернизировали механизм приостановки «безвиза», чтобы получить возможность его облегченного запуска в случае необходимости.

Известный киевский юрист Татьяна Монтян уже весьма цинично прокомментировала украинский «безвиз». Она пишет: «Я вам расскажу, что такое на самом деле этот ***й безвиз… Он означает, что вы можете полинять на билет на самолет и еще на кучу бабла». Она поясняет: «Вас тупо не пустят в страну в аэропорту, потому что ваша морда не понравится, или бабла у вас с собой недостаточно, или страховка как-то не так оформлена, или отель неправильно забронирован, или еще что». Монтян добавляет, что насмотрелась на «этот цирк» в Израиле, в которым также был «безвиз». А с визой, указывает она, «пустят практически гарантированно».

Страсбург, Зоя Березина

Страсбург. Другие новости 06.04.17

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