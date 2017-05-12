В Израиле из заточения освободили «мальчика-зомби» / Родители 14 лет держали ребенка в квартире

Публикации за 12.05.17

Израильские правоохранители освободили из заточения 14-летнего подростка, о существовании которого не знал никто. Родители не сообщили о появлении ребенка местным властям, не отправили его в школу, а гулять выводили в клетке на балконе.

Полицейские узнали о том, что выходцы из России скрывают мальчика, от обеспокоенных соседей. Жилец дома случайно увидел ребенка в окне, по его словам, подросток выглядел «как зомби из фильма ужасов», передает BBC News. «Я увидел его глаза и то, как он выглядел. Казалось, что он просил меня о помощи. Тогда я решил что-нибудь сделать», – рассказал очевидец.

Мужчина обратился в полицию, правоохранители изъяли мальчика из семьи, а родителей арестовали. В свое оправдание супруги сообщили, что опасались за здоровье ребенка, поэтому скрывали его от общества. Выяснилось, что семья переехала в Израиль из России в 2009 году. О появлении мальчика супруги не сообщили властям.

По словам подростка, он не ходил в школу, а на улицу его выводили не чаще двух раз в месяц преимущественно ночью. Иногда родители позволяли ему «погулять» в клетке на балконе.

Хадера, Зоя Осколкова

Хадера. Другие новости 12.05.17

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