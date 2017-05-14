КНДР запустила очередную баллистическую ракету / Вашингтон: Ракета упала слишком близко к России

Публикации за 14.05.17

Очередная баллистическая ракета, запущенная КНДР, упала слишком близко к границам России. Об этом заявили в Белом Доме.

Испытания были проведены 14 мая в 05:28 утра по японскому времени (23:28 мск 13 мая). Время полета составило около 30 минут. Ракета пролетела 800 км, упав в 400 км от территории Японии и в 96,5 км от Владивостока, сообщает CNN. Протест в связи с испытаниями уже выразили Япония и Южная Корея.

«Президент был проинформирован о последних ракетных испытаний Северной Кореи. Ракета упала слишком близко к русской земле. В самом деле, ближе к России, чем к Японии. Президент не может представить, что России это приятно», – говорится в сообщении официального представителя Белого дома Шона Спайсера.

В Вашингтоне считают, что «эта последняя провокация должна служить призывом ко всем государствам осуществить гораздо более жесткие санкции против Северной Кореи».

Вашингтон, Игорь Юров

Вашингтон. Другие новости 14.05.17

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