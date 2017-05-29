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Публикации за 29.05.17

Ракета КНДР пролетела 450 км и упала в экономической зоне Японии
Фото: Associared Press

Ракета КНДР пролетела 450 км и упала в экономической зоне Японии

Власти КНДР вновь запустили ракету в сторону Японии. Южнокорейские и японские военные вычислили тип боеприпаса, место пуска и траекторию полета.

Баллистическая ракета была запущена 29 мая вблизи прибрежного города Вонсан. Она летела на небольшой высоте около 100 км. Об этом сообщила министр обороны Томоми Инада, уточнив, что такая высота характерна для данного типа ракет, передает Associared Press.

Запуск сначала зафиксировали в Южной Корее. Там сообщили, что это ракета типа «Скад» – аналог советской одноступенчатой баллистической ракеты. В Сеуле было созвано экстренное заседание Совета безопасности страны.

Преодолев 450 км, ракета упала в море в 300 км от японских островов. Это произошло в исключительной морской экономической зоне Японии, отметил главный секретарь японского правительства Ёсихидо Суга. Неизвестно был ли нанесен ущерб судам или самолетам в этом районе.

Пхеньян, Зоя Осколкова

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