Угроза войны растет. ПВО России на Дальнем Востоке приведена в повышенную боевую готовность / ... после очередного запуска ракеты в КНДР

Публикации за 29.04.17

Установки противовоздушной обороны России на Дальнем Востоке приведены в состояние повышенной боевой готовности после очередного испытания баллистической ракеты в КНДР. Об этом сообщил глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров. По словам сенатора, новые ракетные испытания в Северной Корее повышают угрозу военного конфликта.

«Россия крайне внимательно следит за тем, что происходит в КНДР, – цитирует Озерова РИА «Новости». – Мы контролируем воздушное пространство в зоне ответственность воздушных сил России».

Сенатор отметил, что российские власти отдают себе отчет в том, что не являются целью для ракетных запусков КНДР, но «с другой стороны, техника есть техника».

По его словам, российские военнослужащие «делают всё от них зависящее, чтобы в случае неординарной ситуации не допустить случайного попадания ракет на территорию России».

Озеров также указал, что действия Пхеньяна «увеличивают опасность военного конфликта, с учетом нахождения кораблей США в Японском море». Вместе с тем, член Совфеда выразил надежду на то, что американский президент Дональд Трамп «не отметит 100 дней своего пребывания на посту президента ударом» по КНДР.

В ночь на субботу, 29 апреля, Северная Корея произвела очередной запуск баллистической ракеты, сообщило южнокорейское агентство Yonhap, ссылаясь на военных Южной Кореи. По данным американского военного командования, пуск был неудачным, и ракета упала вскоре после старта с полигона в провинции Пхёнан-Намдо, которая граничит с Пхеньяном. Точный тип ракеты не определен. Силовики не исключают, что это могла быть баллистическая ракета средней дальности KN-17. Она была направлена на северо-восток от уезда Пукчхон в сторону Японии. Стоит отметить, что последний запуск ракеты стал третьим по счету в апреле. Все предыдущие испытания завершились неудачей.

Ситуация вокруг Северной Кореи сильно обострилась в последние месяцы в связи с рядом ракетных испытаний КНДР и слухами о возможном новом ядерном испытании.

Президент США Дональд Трамп, комментируя новые ракетные испытания в КНДР, обвинил Северную Корею в «неуважении» к «пожеланиям Китая и его глубокоуважаемого президента Си Цзиньпина». «Плохо!" – заключил он.

Ранее в пятницу Трамп допустил серьезный военный конфликт с КНДР, но отметил, что предпочитает дипломатический путь решения вопросов.

В свою очередь госсекретарь США Рекс Тиллерсон, выступая накануне в Совете Безопасности ООН, заявил, что способность Северной Кореи нанести удар по США – это всего лишь вопрос времени. По его словам, если не отреагировать на эту угрозу, то могут произойти «катастрофические последствия». «Нужно действовать, пока Северная Корея сама не начала действовать», – убежден Тиллерсон, передает «Немецкая волна». Он также заявил о необходимости усиления изоляции Пхеньяна и о готовности ужесточить действующие санкции и ввести новые ограничения.

Москва, Светлана Петрова

Москва. Другие новости 28.04.17

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