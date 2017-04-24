После визита на свиноферму Ким Чен Ын затопит авианосец США

Публикации за 24.04.17

Северная Корея заявила о готовности затопить американский авианосец «Карл Винсон», который пришел в западную часть Тихого океана для проведения совместных учений ВМС США и морских сил самообороны Японии.

Ситуация на Корейском полуострове продолжает обостряться на фоне сообщений о том, что военное руководство КНДР готовится провести испытания ядерного оружия. Власти США выразили резкий протест против подобных испытаний и направили к Северной Корее группу кораблей во главе с авианосцем «Карл Винсон». Более того, американский президент Дональд Трамп не исключил, что штаты могут нанести превентивный удар по военным объектам КНДР.

Пхеньян ранее отметил, что готов к противостоянию с американской армией. Теперь же северокорейские военные пошли дальше и предупредили, что могут одним ударом пустить «Карл Винсон» ко дну. Об этом говорится в главной северокорейской газете «Родон Синмун».

В статье авианосец называется «большим зверем», уничтожив который, армия КНДР всему миру покажет свою мощь. Примечательно, что материал с угрозами был опубликован на третьей полосе газеты, первые две посвящены визиту лидера страны Ким Чен Ына на свиноферму, пишет агентство Reuters.

Тем временем, Япония и США объявили о начале совместных учений в море, участие в которых примет ударная группа кораблей американских ВМС во главе с авианосцем «Карл Винсон».

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры и договорились поддерживать тесные контакты с целью сдерживания Пхеньяна. «Мы полностью сошлись во мнении о том, что будем продолжать настойчиво требовать сдержанности от Северной Кореи, не прекращающей все еще опасные провокационные действия», – заявил японский премьер в эфире телеканала NHK.

Кроме того, США ведут постоянные переговоры по северокорейской проблеме с Китаем. В ходе телефонного разговора с Трампом председатель КНР Си Цзиньпинь призвал Вашингтон проявить сдержанность в отношении КДНР. Китайский лидер подчеркнул, что Пекин осуждает любые действия, противоречащие резолюциям Совбеза ООН.

Как сообщалось ранее, американские власти пытаются склонить Китай к введению санкций в отношении Северной Кореи. Так как КНР является главным торговым партнером КНДР, этот шаг может сильно ударить по Пхеньяну.

Пхеньян, Зоя Осколкова

Пхеньян. Другие новости 24.04.17

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