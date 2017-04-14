США готовы разбомбить Северную Корею / КНДР не собирается «сидеть сложа руки»

Публикации за 14.04.17

Вооруженные силы США готовы нанести превентивный удар по Северной Корее. Поводом могут стать испытания ядерного оружия, которые военные КНДР собираются провести в выходные. В свою очередь в Пхеньяне заявили, что не намерены «сидеть сложа руки» и обвинили Дональда Трампа в эскалации конфликта.

Упреждающий удар по военным объектам КНДР готова нанести авианесущая группа кораблей ВМС США, которая находится сейчас у Корейского полуострова. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на источники в американской разведке. Впрочем, в Пентагоне эту информацию не подтвердили, но и не опровергли, заметив, что не хотят публично обсуждать возможные операции.

По словам источников, два американских эсминца расположились в 500 км от северокорейского ядерного полигона и готовы ударить крылатыми ракетами «Томагавк», такими снарядами 7 апреля военные США обстреляли аэродром Шайрат в Сирии. На подмогу флоту готовы подойти бомбардировщики, размещенные на острове Гуам в Тихом океане.

Ранее госсекретарь США Рекс Тиллерсон подчеркнул, что Вашингтон намерен придерживаться максимально жесткого подхода к Северной Корее. Так стало известно, что американский президент Дональд Трамп ведет переговоры с Китаем – главным торговым партнером КНДР. В частности, Пекину поступило предложение более выгодных условий торговли с США в обмен на обещание ввести санкции против Северной Кореи.

В своем твиттере Трамп написал: «Северная Корея ищет проблем. Если Китай решит нам помочь, это будет здорово. Если нет, то мы решим проблему самостоятельно». В результате руководство КНДР обвинило американского лидера в нагнетании напряженности в регионе. «Трамп всегда идет на провокацию, используя агрессивные слова. Не КНДР, а США и Трамп создают неприятности», – заявил представитель северокорейского МИД Риола Хан в интервью Associated Press. По его словам, КНДР не собирается «сидеть сложа руки», если США попытается нанести удар.

Кроме того, министр иностранных дел Северной Кореи Хан Сон Рёль считает, что администрация Трампа более агрессивно настроена по отношению к КНДР, чем команда под руководством предыдущего американского президента Барака Обамы. «Мы сравниваем политику Трампа по отношению к КНДР с прошлой администрацией, и мы пришли к выводу, что она стала более злобной и агрессивной», – заявил глава МИД КНДР.

Тем временем, Риола Хан отметил, что в следующий раз северокорейские военные проведут ядерное испытание тогда, когда Верховный штаб посчитает нужным. В Сеуле считают, что это может произойти уже в субботу, когда Пхеньян будет отмечать 105-ю годовщину со дня рождения основателя народной республики Ким Ир Сена.

Пхеньян, Зоя Осколкова

Пхеньян. Другие новости 14.04.17

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