КНДР готова встретить американский авианосец / Южная Корея опасается ядерного удара

Публикации за 11.04.17

Северокорейские власти заявили, что готовы защитить себя силой оружия, в ответ на информацию о направлении авианосной ударной группы кораблей ВМС США к берегам Корейского полуострова. Южная Корея опасается новых провокаций со стороны КНДР, речь идет об испытаниях ядерного оружия.

О том, что американский авианосец USS Carl Vinson во главе группы кораблей произведет передислокацию из Сингапура в район Японского моря, стало известно 9 апреля. В Вашингтоне объяснили этот шаг наращиванием военного потенциала КНДР. За последнее время Северная Корея осуществила несколько испытательных ракетных пусков, на которые жестко отреагировали США и их союзники – Южная Корея и Япония.

В Пхеньяне посчитали действия американских военных провокацией. «Мы возлагаем на США всю ответственность за катастрофические последствия, которые повлекут их возмутительные действия», – цитирует МИД КНДР Центральное новостное агентство страны. В северокорейском дипломатическом ведомстве подчеркнули, что готовы дать «жесткий ответ» на прибытие кораблей ВМС США: «Мы предпримем жесточайшие контрмеры против провокаторов, чтобы всей мощью нашего оружия защитить себя».

Тем временем, в Сеуле ожидают от Северной Кореи новых провокаций. В частности, исполняющий обязанности президента Южной Кореи заявил, что Пхеньян собирается провести ядерное испытание в честь сессии Верховного народного собрания (ВНС). Кроме того, в выходные КНДР собирается отметить 105-ю годовщину со дня рождения основателя народной республики Ким Ир Сена.

Москва видит серьезную военную угрозу в действиях США в Японском море. Так глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров выразил опасения, что американские военные могут нанести ракетный удар по военным базам КНДР, по примеру бомбардировки аэродрома Шайрат в Сирии, передает РИА «Новости». В российском МИДе заявили, что не видят альтернативы политико-дипломатическому урегулированию ситуации вокруг северокорейской ядерной проблемы.

Пхеньян, Зоя Осколкова

Пхеньян. Другие новости 11.04.17

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