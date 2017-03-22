КНДР провалила очередные ракетные испытания, потрепав нервы США и их союзникам

Публикации за 22.03.17

КНДР провела очередные ракетные испытания, которые завершились неудачей. Об этом заявило Тихоокеанское командование США и военное ведомство Южной Кореи. По данным американских военных, баллистическая ракета взорвалась через несколько секунд после запуска. В Сеуле подтвердили информацию о неудачном ракетном испытании, но указали, что пока непонятно, сколько ракет и какого типа запустил Пхеньян.

Предыдущие четыре ракетных пуска в сторону Японского моря, проводившиеся 6 марта, Северная Корея, по официальным заявлениям Пхеньяна, осуществила с целью отработки ядерного удара по военным базам США в Японии. Три ракеты упали в 300-500 километрах от японского полуострова Ога. За запуском ракет наблюдал лидер КНДР Ким Чон Ын.

После этого новый госсекретарь США Рекс Тиллерсон не исключил военного удара по Северной Корее. «Мы не хотим, чтобы ситуация накалилась до военного конфликта, но очевидно, что КНДР предпринимает действия, угрожающие Южной Корее или США, и на них будет дан соразмерный ответ», – заявил Тиллерсон в ходе визита в Сеул на прошлой неделе.

В минувший понедельник, 19 марта, КНДР провела испытания нового ракетного двигателя, чем вызвала жесткую реакцию со стороны президента США Дональда Трампа. Американский лидер заявил, что руководитель Северной Кореи «ведет себя очень, очень плохо».

Москва, Наталья Аникина

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