США не исключают военного удара по КНДР / «На угрозы Пхеньяна будет дан соразмерный ответ»

Публикации за 17.03.17

Прилетевший с визитом в Южную Корею госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что политика стратегической терпимости Вашингтона в отношении КНДР исчерпана. По словам главы Госдепа, в нынешних условиях в решении ядерной проблемы Северной Кореи для американских властей актуальны все варианты, включая применение военной силы.

«Мы не хотим, чтобы ситуация накалилась до военного конфликта, но очевидно, что КНДР предпринимает действия, угрожающие Южной Корее или США, и на них будет дан соразмерный ответ», – приводит слова Тиллерсона Bloomberg.

Глава госдепа США по итогам переговоров южнокорейским коллегой призвал Пхеньян отказаться от разработок оружия массового уничтожения, в том числе ядерного вооружения и баллистических ракет, ради безопасности и экономического роста.

Госсекретарь также призвал Китай воздержаться от ответных мер на размещение на территории Южной Кореи системы противовоздушной обороны (ПРО) США THAAD, заверив, что это носит исключительно оборонительный характер.

Ранее постпред США при ООН Никки Хейли в интервью телеканалу CNN отметила, что США не собираются возвращаться к шестисторонним переговорам по ядерной проблеме КНДР. По ее словам, Вашингтон планирует обратиться к Китаю и России, чтобы заставить Пхеньян отказаться от наращивания ядерного потенциала и разработки межконтинентальных баллистических ракет. Хейли при этом отметила, что рассматриваются все варианты, включая возможность превентивного удара, в случае, если Китай и Россия не захотят оказывать давление на КНДР, сообщает «Российская газета».

В российском МИДе, в свою очередь, заявили, что не видят альтернативы политико-дипломатическому урегулированию ситуации вокруг северокорейской ядерной проблемы, передает РИА «Новости».

Напомним, начавшиеся в 32003 году шестисторонние переговоры по денуклеаризации Корейского полуострова между Россией, КНДР, Южной Кореей, США, Китаем и Японией спустя 5 лет зашли в тупик после того, как Вашингтон и Пхеньян не смогли договориться о механизме проверки ядерных программ КНДР.

За последнее время КНДР осуществила несколько испытательных ракетных пусков, на которые жестко отреагировали США и их союзники – Южная Корея и Япония.

Сеул, Наталья Аникина

Сеул. Другие новости 17.03.17

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