КНДР отрепетировала массированный удар артиллерии / Стрельбы стали крупнейшими в истории страны

Публикации за 25.04.17

Северная Корея в честь 85-й годовщины основания народной армии провела масштабные артиллерийские стрельбы, крупнейшие в истории страны, передает агентство Yonhap. При этом наблюдатели рассчитывали, что Пхеньян пойдет на более решительные действия, например, проведет запуски баллистических ракет или очередное ядерное испытание. Учения состоялись в районе города Вонсан. Агентство со ссылкой на источники указывает, что с большой вероятностью на них присутствовал лично лидер КНДР Ким Чен Ын.

Эксперты с большой уверенностью предсказывали, что юбилею армии руководство КНДР в очередной раз продемонстрирует военную мощь страны, как и во время празднования 105-й годовщины со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена. Тогда, 16 апреля, Северная Корея попыталась осуществить пуск баллистической ракеты, однако он окончился неудачей; полет ракеты продолжался около пяти секунд.

Как писал «Новый День», вчера, 24 апреля, стало известно о готовности КНДР затопить американский авианосец «Карл Винсон», который пришел в западную часть Тихого океана для проведения совместных учений ВМС США и морских сил самообороны Японии.

Ситуация на Корейском полуострове продолжает обостряться на фоне сообщений о том, что военное руководство КНДР готовится провести испытания ядерного оружия. Власти США выразили резкий протест против подобных испытаний и направили к Северной Корее группу кораблей во главе с авианосцем «Карл Винсон». Более того, американский президент Дональд Трамп не исключил, что штаты могут нанести превентивный удар по военным объектам КНДР.

Пхеньян ранее отметил, что готов к противостоянию с американской армией. Теперь же северокорейские военные пошли дальше и предупредили, что могут одним ударом пустить «Карл Винсон» ко дну. Об этом говорится в главной северокорейской газете «Родон Синмун».

В статье авианосец называется «большим зверем», уничтожив который, армия КНДР всему миру покажет свою мощь. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент США Дональд Трамп провели телефонные переговоры и договорились поддерживать тесные контакты с целью сдерживания Пхеньяна.

Кроме того, США ведут постоянные переговоры по северокорейской проблеме с Китаем. В ходе телефонного разговора с Трампом председатель КНР Си Цзиньпинь призвал Вашингтон проявить сдержанность в отношении КДНР. Китайский лидер подчеркнул, что Пекин осуждает любые действия, противоречащие резолюциям Совбеза ООН.

Как сообщалось ранее, американские власти пытаются склонить Китай к введению санкций в отношении Северной Кореи. Так как КНР является главным торговым партнером КНДР, этот шаг может сильно ударить по Пхеньяну.

«Российская газета» писала, что накануне празднования годовщины основания армии КНДР в партийном издании КНР «Хуаньцю шибао» появилась публикация с предупреждением в адрес Северной Кореи. В ней говорилось, что КНДР не слушает предупреждений со стороны Пекина. Возможности Китая по влиянию на КНДР названы «небезграничными», несмотря на убежденность президента США в том, что «если Китай захочет, то он решит ядерную проблему Северной Корее».

В случае очередных ядерных испытаний КНДР Пекин пообещал, что согласится на очень жесткие международные санкции, включая значительное сокращение поставок нефти. В статье подчеркивалось, что все ограничительные меры Китай будет выполнять самым тщательным образом. Ранее Пекин в рамках воздействия на Северную Корею уже отказался принимать в своих портах сухогрузы с углем из КНДР.

Пхеньян, Иван Гридин

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