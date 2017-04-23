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Публикации за 23.04.17

Власти КНДР пригрозили Австралии ядерным ударом за поддержку США
Фото: Ed Jones/AFP

Власти КНДР пригрозили Австралии ядерным ударом за поддержку США

Северная Корея назвала самоубийственным шагом «слепое следование» Австралии политике США в отношении КНДР. Пхеньян предупредил, что в случае усиления давления со стороны австралийских властей, применит ядерное оружие.

Северокорейский МИД распространил заявление, в котором пригрозил ядерным ударом Австралии. «Если Австралия и дальше будет поддерживать США в попытках изолировать и подавлять КНДР – это будет для нее самоубийственным шагом в зону поражения ядерным ударом стратегических сил КНДР», – цитирует ABC News слова главы внешнеполитического ведомства Северной Кореи.

Столь резкое заявление прозвучало после того, как министр иностранных дел Австралии Джулия Бишоп в ходе встречи с вице-президентом США Майком Пенсом назвала КНДР угрозой для всего Азиатско-Тихоокеанского региона. «Северокорейскому режиму следует тратить средства не на создание оружия массового уничтожения, а на улучшение состояния своего многострадального народа», – добавила глава австралийского МИД.

Тем временем, премьер-министр Австралии Малколм Тернбулл отметил, что надеется на содействие Пекина, который имеет сильное влияние на Пхеньян. На это Майк Пенс ответил, что США также призывают Китай сделать больше в решении северокорейской проблемы, чем тот до сих пор делал.

Пхеньян, Зоя Осколкова

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