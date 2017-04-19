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Публикации за 19.04.17

В Северной Корее показали видео, как Пхеньян «разбомбил» США

В Северной Корее показали видео, как Пхеньян «разбомбил» США

В Северной Корее в ходе праздничного концерта, посвященного 105-летию со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена, был продемонстрирован видеоролик с имитацией ракетного удара по США. На кадрах видно, как ракеты перелетают океан и взрывается в Америке, после чего американский флаг горит на фоне кладбища и могильных крестов, передает Lenta.Ru cо ссылкой на корейское информационное агентство .

Комментируя ситуацию вокруг Пхеньяна в интервью телеканалу TMJ4-TV, президент СЩА Дональд Трамп обратил внимание, что американцам действительно есть о чем беспокоиться, так как у КНДР есть ядерное оружие.

«Беспокоиться нужно всегда. Точно не ясно, с кем имеем дело. Сейчас я нахожусь в таком положении, когда у него (Ким Чен Ына) есть ядерное оружие. И нам нужно что-то с этим делать», – сказал Трамп.

В то же время он отметил, что его встреча с лидером КНР Си Цзиньпином, была «отличная» и «это говорит о многом», так как у Китая есть власть над КНДР.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация, что Северная Корея намерена провести испытание ядерных ракет. Южная Корея и Япония заявили, что это произойдет 15 апреля в 105-ю годовщину со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена или 25 апреля в 85-ю годовщину со дня основания Корейской народной армии.

США выразили резкий протест против подобных испытаний и направили два эсминца с крылатыми ракетами «Томагавк» к Корейскому полуострову. Трамп также сообщил, что если испытания будут проведены, штаты могут нанести по Северной Корее превентивный удар.

В ответ на действия США в Пхеньяне заявили, что готовы к войне, которую, по мнению Северной Кореи, стремится развязать Вашингтон.

В воскресенье, 16 апреля, стало известно, что Пхеньян все-таки попытался провести испытания ракет, однако через 5 минута после запуска они взорвались, по некоторым данным к неудачным испытаниям приложили руку спецслужбы США.

Вице-президент США Майк Пенс во время своего визита в демилитаризованную зону на границе Южной и Северной Кореи заявил, что «эпоха стратегического терпения закончилась», и подчеркнул необходимость использования «чрезвычайных рычагов», чтобы добиться от Пхеньяна отказаться от ядерной программы.

Пхеньян, Мария Вяткина

Пхеньян. Другие новости 19.04.17

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