США всерьез взялись за Северную Корею: «эпоха стратегического терпения» Вашингтона закончилась

Публикации за 17.04.17

США выразили готовность к эскалации конфликта с Северной Кореей и пытаются привлечь на свою сторону Китай и Японию. Вице-президент Майк Пенс заявил, что «эпоха стратегического терпения закончилась», и подчеркнул необходимость использования «чрезвычайных рычагов», чтобы добиться от Пхеньяна отказаться от ядерной программы.

Как пишет британская газета The Guardian, во время своего визита в демилитаризованную зону на границе Южной и Северной Кореи Пенс назвал неудачные испытания Пхеньяном ракет, которые накануне взорвались через 5 минута после запуска, «испытанием решимости Трампа (президента США)».

Вице-президент США призвал Китай оказать активное давление на КНДР с помощью «чрезвычайных рычагов» а также заявил о намерении предложить то же самое Японии входе визита в Токио. Примечательно, что официально Пхеньян не подтвердил, но и не опроверг данные о пуске баллистических ракет.

Между тем советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер выразил уверенность в том, что испытания проводились, чтобы оказать давление на Китай и «приструнить» соседа. В то же время он заявил, что США совместно с Китаем приложат все усилия, чтобы не довести ситуацию до военного конфликта.

«В настоящее время мы с нашими союзниками разрабатываем несколько вариантов выхода из ситуации. Но президент (США) дал ясно понять, что Соединённые штаты и их партнеры не собираются дальше терпеть угрозы этого враждебного режима, обладающего ядерным оружием», – сказал Макмастер.

Комментируя эту ситуацию, эксперт по Северной Корее Дэниэль Пинкстон обратил внимание на то, что Пхеньян продемонстрировал «сильнейший сигнал неповиновения», и выразил сомнения, что КНДР откажется от дальнейших испытаний ядерного оружия.

«У Северной Кореи есть план долгосрочного развития системы надежного ядерного вооружения. Эта стратегия требует проведения дальнейших испытаний. У меня нет поводов сомневаться в том, что Северная Корея продолжит испытания до тех пор, пока не будет уверенна в надежности своих ядерных боеголовок», – сказал он.

На прошлой неделе появилась информация, что Северная Корея намерена провести испытание ядерных ракет. Южная Корея и Япония заявили, что это произойдет 15 апреля в 105-ю годовщину со дня рождения основателя страны Ким Ир Сена или 25 апреля в 85-ю годовщину со дня основания Корейской народной армии.

Трамп заявил, что если подобные испытания будут проведены, США будут готовы нанести по Северной Корее превентивный удар, и направил два эсминца США с крылатыми ракетами «Томагавк» к Корейскому полуострову.

В ответ на действия США в Пхеньяне заявили, что готовы к войне, которую, по мнению Северной Кореи, стремится развязать Вашингтон.

Москва, Мария Вяткина

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