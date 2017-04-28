Трамп допустил серьезный военный конфликт с КНДР / И потребовал у Южной Кореи $1 млрд за американскую ПРО

Публикации за 28.04.17

Президент США Дональд Трамп назвал военный конфликт с КНДР возможным, но отметил, что предпочитает дипломатический путь решения вопросов, передает Reuters.

«Есть вероятность, что мы дойдем до очень, очень серьезного конфликта с Северной Кореей. Безусловно», – заявил Трамп, добавив, что готов решать вопрос дипломатическим путем, но «это очень сложно».

Напомним, США, Япония и Южная Корея, ранее договорились принять дополнительные меры воздействия на Северную Корею, которые не исключают силового сценария. Теперь эти страны надеются заручиться поддержкой Китая, имеющего значительное влияние на Пхеньян.

Забавным в этой ситуации стало то, что, по мнению Трампа, Южная Корея должна заплатить миллиард долларов за американскую систему противоракетной обороны THAAD (Terminal High Altitude Area Defense), размещенную на территории страны. Кроме того, он заявил, что готов расторгнуть соглашение о свободной торговле с Южной Кореей из-за большого торгового дефицита с Сеулом.

В свою очередь Минобороны Южной Кореи заявляет, что за размещение системы ПРО должны платить США, передает «Ёнхап». Сеул считает, что именно Вашингтон несет бремя установки и эксплуатации THAAD.

Размещаемая в Южной Корее высокотехнологичная система THAAD предназначена для высотного перехвата ракет среднего радиуса действия. Батарея будет состоять из противоракетного радара TPY-2 TM, шести пусковых установок, 48 ракет-перехватчиков, а также пульта управления и электрогенератора, отмечает «Лента.ру». Ранее сообщалось, что система будет полностью собрана до конца 2017 года.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 28.04.17

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