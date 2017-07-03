КНДР предупредила, что ее ракеты долетят до любой точки планеты

Ракеты, разработанные в Северной Корее способны нанести удар по любой точке земного шара. Об этом говорится в статье Центральная партийной газеты КНДР «Нодон синмун». Эта публикация была приурочена к отмечаемому сегодня, 3 июля, дню стратегических войск Корейской народной армии (КНА).

«Стратегические войска КНА способны когда угодно нанести удар по любой точке земного шара», – приводит РИА «Новости» текст статьи. Газета также пишет, что из ста пусков сто будут успешными, а благодаря скоростным мобильным пусковым установкам, ракеты невозможно засечь.

Впрочем, стоит отметить, что прямых угроз нанести удары по американским военным базам, как это было в прошлом, на этот раз не прозвучало. Как напоминает «РГ», КНДР усиленно разрабатывает ядерные и ракетные вооружения, несмотря на санкции Совбеза ООН. Пхеньян объясняет свои действия военной угрозой со стороны Вашингтона.

Пхеньян, Иван Гридин

Пхеньян. Другие новости 30.06.17

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