Северная Корея запустила неизвестный тип баллистической ракеты / Япония и Южная Корея готовятся «к непредвиденным обстоятельствам»

КНДР, произведя новый пуск ракеты, «явно» нарушила резолюции Совета Безопасности ООН. Такое заявление сделал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, сообщает телекомпания NHK.

«Пуск этой баллистической ракеты с точки зрения безопасности воздушных и морских судов – явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и других», – сказал Суга. Он также отметил, что в связи с этим выражает протест и решительное осуждение произошедшего.

Кроме того, Суга сообщил, что об инциденте доложено премьер-министру Японии Синдзо Абэ. В свою очередь, как пишет «Газета.ру», японский премьер поручил собирать информацию о произошедшем, оповещать население и обеспечить его безопасность, а также быть готовыми «к непредвиденным обстоятельствам». На случившееся отреагировали и власти Южной Кореи – президент страны Мун Чжэ Ин созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Как сообщало агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных, Северная Корея запустила баллистическую ракету неустановленного образца в сторону Восточно-Китайского моря около 09:40 (по местному времени, 03:40 мск). По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуск был проведен с авиабазы Banghyon в провинции Пхёнан-Пукто, которая находится недалеко от границы с Китаем. Тип ракеты пока не установлен.

Сообщение о пуске было подтверждено министерством обороны Японии, которая заявила, что ракета упала в ее исключительной экономической зоне. Наблюдатели обращают внимание, что пуск ракеты был произведен в канун саммита G20, где, как предполагается, северокорейскую проблему будут активно поднимать Соединенные Штаты.

Как писал «Новый День», вчера стало известно, что в центральной партийной газете КНДР «Нодон синмун» появилась публикация, в которой было заявлено, что ракеты, разработанные в Северной Корее, способны нанести удар по любой точке земного шара. В статье также отмечалось, что из ста пусков сто будут успешными, а благодаря скоростным мобильным пусковым установкам, ракеты невозможно засечь.

Пхеньян, Иван Гридин

Пхеньян. Другие новости 03.07.17

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