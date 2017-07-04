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Дальний Восток

Северная Корея запустила неизвестный тип баллистической ракеты Япония и Южная Корея готовятся «к непредвиденным обстоятельствам»

Северная Корея запустила неизвестный тип баллистической ракеты / Япония и Южная Корея готовятся «к непредвиденным обстоятельствам»
Фото: Associared Press

КНДР, произведя новый пуск ракеты, «явно» нарушила резолюции Совета Безопасности ООН. Такое заявление сделал генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, сообщает телекомпания NHK.

«Пуск этой баллистической ракеты с точки зрения безопасности воздушных и морских судов – явное нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и других», – сказал Суга. Он также отметил, что в связи с этим выражает протест и решительное осуждение произошедшего.

Кроме того, Суга сообщил, что об инциденте доложено премьер-министру Японии Синдзо Абэ. В свою очередь, как пишет «Газета.ру», японский премьер поручил собирать информацию о произошедшем, оповещать население и обеспечить его безопасность, а также быть готовыми «к непредвиденным обстоятельствам». На случившееся отреагировали и власти Южной Кореи – президент страны Мун Чжэ Ин созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности.

Как сообщало агентство «Ренхап» со ссылкой на южнокорейских военных, Северная Корея запустила баллистическую ракету неустановленного образца в сторону Восточно-Китайского моря около 09:40 (по местному времени, 03:40 мск). По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуск был проведен с авиабазы Banghyon в провинции Пхёнан-Пукто, которая находится недалеко от границы с Китаем. Тип ракеты пока не установлен.

Сообщение о пуске было подтверждено министерством обороны Японии, которая заявила, что ракета упала в ее исключительной экономической зоне. Наблюдатели обращают внимание, что пуск ракеты был произведен в канун саммита G20, где, как предполагается, северокорейскую проблему будут активно поднимать Соединенные Штаты.

Как писал «Новый День», вчера стало известно, что в центральной партийной газете КНДР «Нодон синмун» появилась публикация, в которой было заявлено, что ракеты, разработанные в Северной Корее, способны нанести удар по любой точке земного шара. В статье также отмечалось, что из ста пусков сто будут успешными, а благодаря скоростным мобильным пусковым установкам, ракеты невозможно засечь.

Пхеньян, Иван Гридин

Пхеньян. Другие новости 03.07.17

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© 2017, РИА «Новый День»

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