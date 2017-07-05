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Дальний Восток

Совбеза ООН экстренно соберется из-за ракетного пуска КНДР

Совбеза ООН экстренно соберется из-за ракетного пуска КНДР
Фото: un.org

США запросили встречу в закрытом режиме в Совете безопасности ООН в связи с очередным ракетным пуском с территории Северной Кореи. Американские власти сделали вывод, что запущенная на днях Пхеньяном ракета теоретически способна долететь до Аляски, сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя США в ООН.

Заседание будет проходить в открытом режиме в 22:00 мск сегодня, 5 июля. Ранее телеканал Fox News со ссылкой на неназванных американских чиновников сообщил, что, по мнению экспертов, КНДР построила и испытала межконтинентальную баллистическую ракету, способную поразить территорию США. Этой же позиции придерживаются и собеседники телеканала NBC News.

Напомним, КНДР запустила ракету «Хвасон-14» с полигона в провинции Пхенан-Пукто в ночь на 4 июля. Как писал «Новый День», ракета упала в исключительной экономической зоне Японии. Северная Корея назвала запуск первым успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты. В связи с исптыниями Ямония и Южная Корея выразили протест и собрали экстренные совещания по вопросам национальной безопасности.

В свою очередь президент США Дональд Трамп призвал Китай сделать «существенный шаг в отношении Северной Кореи и навсегда покончить с этим абсурдом».

Пхеньян, Иван Гридин

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© 2017, РИА «Новый День»

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