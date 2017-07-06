США готовы применить военную силу в отношении КНДР

США могут применить военную силу в отношении Северной Кореи, если сочтут это необходимым. Такое заявление сделала постпред США при ООН Никки Хейли. «США готовы использовать все возможности для того, чтобы защитить себя и своих союзников. Одна из таких возможностей – значительная военная мощь. Мы применим ее, если будем должны так поступить, но предпочли бы, чтобы нас не вынуждали идти в этом направлении», – заявила она на заседании Совбеза ООН по северокорейской ракетной проблеме.

Она также отметила, что США «не стремятся к конфронтации на Корейском полуострове» и предпочли бы решить проблему КНДР дипломатическим путем. Вместе с тем, характеризуя шаги руководителей КНДР, она подчеркнула: «Их действия очень быстро закрывают возможности дипломатического решения проблемы».

Как отмечает «Интерфакс», осуществленный Северной Кореей на днях пуск баллистической ракеты, которую в Пхеньяне и Вашингтоне назвали межконтинентальной, Хейли назвала серьезной военной эскалацией. «Пуск КНДР ракеты – это ясная и резкая военная эскалация», – сказала она, выступая на заседании. В свою очередь президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин предостерег мировое сообщество от использования военной силы в отношении КНДР. «Думаю, что северокорейский вопрос должен быть решен мирными средствами», – заявил он.

По мнению наблюдателей, эту позицию он будет отстаивать на встрече с президентом США Дональдом Трампом в ходе запланированной встречи на полях саммита G20 в Гамбурге, которая намечена на 7-8 июля.

Вашингтон, Иван Гридин

Вашингтон. Другие новости 05.07.17

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