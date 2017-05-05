США решили контролировать порты Приморья из-за санкций против КНДР

Публикации за 05.05.17

Администрация Белого дома намеревается взять на особый контроль несколько российских портов в Приморье. Поводом стало выполнение санкций в отношении Северной Кореи. Данная норма внесена в законопроект, который приняла палата представителей американского конгресса.

В случае принятия закона президент США будет обязан ежегодно в течение пяти лет предоставлять конгрессменам полный отчет о портах и аэропортах, задействованных при нарушении какими-либо странами санкций против КНДР. В частности, речь идет о Владивостоке, Находке и Ванино, а тажке портах в Китае, Иране, Сирии и других государствах, передает РИА «Новости».

Стоит отметить, что законопроект также предполагает наделить министерство внутренней политики США правом досматривать воздушные и морские суда, которые ранее находились на территории КНДР. За принятие проекта закона проголосовали 419 конгрессменов, против выступил только один, сообщает Reuters.

«Это деньги, используемые Ким Чон Ыном для развития своей ядерной и ракетной программ, а также для выплат генералам, чтобы подкупить их лояльность своему жестокому режиму... Давайте потрясем его кошелек», – цитирует AP конгрессмена Эда Ройса. Законопроект должен быть одобрен Сенатом, после чего документ отправят на подпись президенту США Дональду Трампу.

Как отнесется Россия и другие страны к решению властей США и позволят ли контролировать грузопоток, пока не ясно.

Отметим, что законопроект появился на фоне обострения отношений между США и Северной Кореей, которая продолжает испытывать баллистические ракеты и угрожать оппонентам ядерным оружием. В ночь на 29 апреля Пхеньян провел неудачное испытание баллистической ракеты. Пуск произошел через несколько часов после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о готовности Вашингтона применить против Пхеньяна силовые действия. Теперь США, Япония и Южная Корея, договорившиеся о дополнительных мерах воздействия на Пхеньян, пытаются заручиться поддержкой Китая, имеющего наибольшее влияние на КНДР.

Вашингтон, Иван Гридин

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