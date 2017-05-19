NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

В мире

■■■■■■■■■

Публикации за 19.05.17

Прокуратура Швеции сняла обвинения с создателя WikiLeaks / Ассанжа более не подозревают в сексуальных преступлениях

Прокуратура Швеции сняла обвинения с создателя WikiLeaks Ассанжа более не подозревают в сексуальных преступлениях

Прокуратура Шведции прекратила расследование дела в отношении основателя ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого обвиняли в изнасиловании. Об этом сообщает BBC.

Кроме того, по данным европейских СМИ, шведская прокуратура направила в суд запрос об отмене ордера на арест Ассанжа. Также отмечается, что сегодняшний день был последним, когда надзорное ведомство должно было либо потребовать продления срока действия ордера, либо попросить о его отзыве.

Как писал «новый День», Ассанж отрицал все обвинения и утверждал, что в случае выдачи его шведскому правосудию по обвинению в изнасиловании двух женщин в 2010 году, его экстрадируют в США. В Вашингтоне при этом считают, что Асанж должен ответить в суде за публикацию тысяч секретных документов США.

Напомним, с 2012 года Ассанж проживает в Лондоне на территории посольства Эквадора. Эта страна согласилась предоставить ему убежище. Если борец за открытость информации попытается покинуть периметр посольство, он будет арестован.

Подозреваемого Ассанжа задержали в Лондоне 7 декабря 2010 года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче. Однако через несколько дней Ассанжа отпустили на свободу под залог, после чего он укрылся и до сегодняшнего дня проживает в посольстве Эквадора.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 19.05.17

Китайцы на Су-30 перехватили спецсамолет США: Пентагон возмущен. / Полиция Карловых Вар опровергла факт задержания российского бизнесмена Рубена Татуляна. / Пожар на конференции Google в США: пострадали 3 человека. Врачи борются за жизнь одного из них.

Ссылки по теме

© 2017, РИА «Новый День»

Метки

/

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter