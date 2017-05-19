Прокуратура Швеции сняла обвинения с создателя WikiLeaks / Ассанжа более не подозревают в сексуальных преступлениях

Публикации за 19.05.17

Прокуратура Шведции прекратила расследование дела в отношении основателя ресурса WikiLeaks Джулиана Ассанжа, которого обвиняли в изнасиловании. Об этом сообщает BBC.

Кроме того, по данным европейских СМИ, шведская прокуратура направила в суд запрос об отмене ордера на арест Ассанжа. Также отмечается, что сегодняшний день был последним, когда надзорное ведомство должно было либо потребовать продления срока действия ордера, либо попросить о его отзыве.

Как писал «новый День», Ассанж отрицал все обвинения и утверждал, что в случае выдачи его шведскому правосудию по обвинению в изнасиловании двух женщин в 2010 году, его экстрадируют в США. В Вашингтоне при этом считают, что Асанж должен ответить в суде за публикацию тысяч секретных документов США.

Напомним, с 2012 года Ассанж проживает в Лондоне на территории посольства Эквадора. Эта страна согласилась предоставить ему убежище. Если борец за открытость информации попытается покинуть периметр посольство, он будет арестован.

Подозреваемого Ассанжа задержали в Лондоне 7 декабря 2010 года по запросу шведских правоохранительных органов, настаивавших на его выдаче. Однако через несколько дней Ассанжа отпустили на свободу под залог, после чего он укрылся и до сегодняшнего дня проживает в посольстве Эквадора.

Стокгольм, Иван Гридин

Стокгольм. Другие новости 19.05.17

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