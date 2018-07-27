Эквадор выгоняет Джулиана Ассанжа из своего посольства в Лондоне

Основателю организации WikiLeaks Джулиану Ассанжу придется покинуть посольство Эквадора в Лондоне. Об этом заявил президент республики Ленин Морено.

По словам Морено, вопрос уже обсуждался и с самим Ассанжем и с властями Великобритании, передает Reuters. Президент Эквадора не назвал точную дату выезда основателя WikiLeaks из дипмиссии, но подчеркнул, что желает гарантий, что жизнь Ассанжа будет в безопасности.

Ранее о том, что Джулиан Ассанж не может вечно прятаться в посольстве, заявлял министр иностранных дел Эквадора Хосе Валенсия. Он напомнил, что попросивший политического убежища гражданин не должен выступать с политическими заявлениями, и говорить о чем-то, что подвергает риску отношения между Эквадором и другими странами.

Ассанж скрывался в посольстве в Лондоне на протяжении шести лет. Он попросил о политическом убежище, когда опасался, что шведские власти выдадут его США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.

Весной правительство Эквадора лишило Ассанжа связи с внешним миром, не позволив ему выходить в интернет. Свое решение власти республики объяснили тем, что основатель WikiLeaks своими заявлениями в соцсетях ставил под угрозу отношения Эквадора с другими государствами.

Лондон, Служба информации РИА «Новый День»

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